За пять месяцев 2021 года жители региона получили 6500 ипотечных кредитов.

За пять месяцев 2021 года жители Владимирской области получили 6500 ипотечных кредитов. По рейтингу Минстроя, Владимирская область расположилась на 28 месте по темпам роста жилищных займов.К июню текущего года владимирцы оформили на 46% кредитов больше, чем за аналогичный период 2020 года.Объём на 75% превысил сумму прошлогоднего кредитования и составил 14,5 млрд рублей. Значительный рост ипотеки, на 73%, зафиксирован на первичном рынке.В департаменте архитектуры и строительства уверены, что рост показателя обеспечен интересом к льготной ипотеке, которую продлили до 1 июля 2022 года.Напомним, что по договорам, заключённым со 2 июля 2021 года, ставка составит до 7% годовых.