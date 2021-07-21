Сегодня на заседании Законодательного Собрания депутаты распределили почти 2 млрд рублей доходов, ожидаемых за счет увеличения поступлений налогов на прибыль организаций.

Сегодня на заседании Законодательного Собрания депутаты распределили почти 2 млрд рублей доходов, ожидаемых за счет увеличения поступлений налогов на прибыль организаций.Напомним, такую же сумму депутаты распределили в мае на дорожные работы и ЖКХ. В этот раз деньги пойдут на социальную сферу. Почти 200 миллионов рублей - на образование. 350 миллионов - на здравоохранение, из них почти половина - на борьбу с коронавирусом. Культура региона получит более 200 миллионов.Крупные суммы заложены для Суздаля и Мурома. Опять же на коммунальную отрасль направят чуть меньше миллиарда. Какие отрасли еще поддержат рублем, можно узнатьЭти средства - результат мер поддержи бизнеса , которые депутаты фракции ЕР предложили около года назад. Предпринимательство не только смогло пережить самый острый период пандемии, но и принести в область дополнительные средства.Владимир Киселев, председатель ЗС Владимирской области:- Если охарактеризовать общий принцип, по которому мы распределяли дополнительные деньги – то это развитие территорий. Серьезные суммы добавлены на ремонты школ, детский садов, сельских ДК, на переселение людей из аварийного жилья. 114 млн на ремонт и благоустройство дворов – это также вложения в качество жизни людей в городах и селах нашей области. Кроме того, выделены дополнительные средства на лечение коронавируса, на тестирование – это реалии сегодняшнего дня.