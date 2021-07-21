Мерами реагирования прокуратуры Селивановского района информация, размещённая в сети «Интернет», признана запрещенной.

Мерами реагирования прокуратуры Селивановского района информация, размещённая в сети «Интернет», признана запрещенной.Прокуратурой Селивановского района проведен мониторинг сети «Интернет» на предмет наличия там запрещенной законом информации.Проверочными мероприятиями выявлены интернет-сайты, предлагающие к продаже документы, подтверждающие получение гражданства Российской Федерации, а также цены за предоставление данной услуги.Прокурором района направил в суд 2 исковых заявления. Они рассмотрены и удовлетворены, информация, размещённая на интернет-сайтах и их отображениях, признана информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.