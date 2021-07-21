Реальная поддержка для пациентов и врачей. Жители Петушинского района продолжат помогать местному ковидному госпиталю. И призывают последовать их примеру.

Реальная поддержка для пациентов и врачей. Жители Петушинского района продолжат помогать местному ковидному госпиталю. И призывают последовать их примеру. Слово - Марии Платанюк.- У меня нет сил таскать, но нашёлся помощник, помощница...Питьевая вода, столь необходимая пациентам, средства гигиены, десятки комплектов постельного белья, бытовая химия. Всё это помощь, которую собирают волонтёры для ковидного госпиталя Петушинской центральной районной больницы. Одна из добровольцев - Татьяна Якунина - рассказывает: сама в декабре перенесла коронавирус. И своими глазами видела, какая помощь нужна отделению.Татьяна Якунина, волонтёр, организатор благотворительной акции:- После лечения, даже во время лечения мы с подругой организовали сбор среди друзей, в интернете, денежных средств, на что мы приобретали воду, памперсы, моющие средства. Чем занимаемся и по сей день.Собирать благотворительный груз добровольцам помогают даже дети и подростки. Важны рабочие руки и каждый отклик. Желающих помочь пациентам, которые столкнулись с ковидом, очень много.- Вот Гоша принёс нам две, нет, три коробки памперсов.Очередные партии груза в больницу привозят регулярно. Находят транспорт, разгружают коробки прямо у входа. За 7 месяцев этого года по инициативе петушинских волонтёров люди собрали помощь на сумму около 400 тысяч рублей.- Спасибо вам за помощь, медики!Только воды в ковидный госпиталь доставили свыше 6 тысяч литров. А подгузников для лежачих больных - 4 тысячи штук. Волонтёр Светлана Чванова обращается ко всем неравнодушным. Во всех городах и районах.Светлана Чванова, волонтёр, организатор благотворительной акции:- Отвезите водички, отвезите памперсы, там лежат одинокие люди, старички. Мы съездили в госпиталь 23 раза. Творите добро, дорогие!Коронавирус стал серьезной проверкой для каждого из нас. Новой угрозой и серьезным вызовом. Но он же стал экзаменом на человечность. Ковидная реальность - это ещё и время добрых дел.Мария Платанюк. "Вести-Владимир".