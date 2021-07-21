Выдающиеся спортсмены региона получат право на бесплатные земельные участки.

Выдающиеся спортсмены региона получат право на бесплатные земельные участки.Земля будет предоставляться бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства обладателям званий: чемпион Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта России международного класса», входившим в состав сборных команд СССР либо входившим или входящим в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта, их тренерам, имеющим звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России». При этом предусмотрено условие: постоянное проживание на территории Владимирской области не менее трех лет.Власти рассчитывают не только поощрить выдающихся спортсменов, но и удержать их на владимирской земле. Потенциальных получателей земельных участков в нашей области около 40 человек."Бытует мнение, что спортсмены получают огромные гонорары. И, в основном, это мнение сформировано за счет футбола. В спортивной гимнастике таких гонораров нет. Закон я считаю правильным. Это придаст мотивацию молодым спортсменам стараться. Если закон рассмотрят, то это будет очень хороший толчок для нашего спорта», - отметил серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, гимнаст Николай Куксенков.Фото автора :