Законодательное Собрание присвоило звание «Почетный гражданин Владимирской области» депутату Законодательного Собрания Юрию Матвеевичу Федорову. Кандидатуру выдвинули Советы народных депутатов Камешковского, Кольчугинского и Суздальского районов и поддержали еще ряд территорий и общественных организаций области.

Законодательное Собрание присвоило звание «Почетный гражданин Владимирской области» депутату Законодательного Собрания Юрию Матвеевичу Федорову. Кандидатуру выдвинули Советы народных депутатов Камешковского, Кольчугинского и Суздальского районов и поддержали еще ряд территорий и общественных организаций области.Советы народных депутатов Камешковского, Кольчугинского и Суздальского районов выдвинули кандидатуру депутата Законодательного Собрания Юрия Матвеевича Федорова на присвоение звания «Почетный гражданин Владимирской области». Поддержали инициативу Советы народных депутатов Юрьев-Польского, Собинского, Вязниковского, Гороховецого, Петушинского и Киржачского районов, а также Общественная палата области, Владимирское областное объединение организаций профсоюзов, Союз строителей области и региональное отделение организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Комиссия по присвоению почетного звания рассмотрела вопрос, и проект решения был внесен губернатором Владимирской области в Заксобрание. На июльском заседании ЗС парламентарии почти единогласно подержали инициативу муниципалитетов и присвоили Юрию Матвеевичу звание «Почетный гражданин Владимирской области».Юрий Матвеевич Федоров – коренной житель Владимирской области. Родился в Кольчугино. Выпускник Московской заочной Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Федоров посвятил служению государству 60 лет своей жизни, прошел большой трудовой путь в органах власти и управления, общественных организациях Владимирской области: от секретаря комитета комсомола средней школы до первого заместителя Губернатора области – госсекретаря. Федорова считают одним из главных авторов реформы административно-территориального устройства и местного самоуправления. При его непосредственном участии в 90-е годы была сформирована новая система органов исполнительной власти. Благодаря его умело проведенной административной реформе был налажен четкий механизм работы аппарата администрации Владимирской области, выстроена экономичная и логичная система МСУ. В течение многих лет Юрий Федоров, фактически, определял эффективную кадровую политику в региональных органах власти. Особое внимание Юрий Матвеевич уделял работе сельских старост. По его инициативе одним из первых среди регионов России был разработан и принят областной закон о сельских старостах.Сейчас Юрий Матвеевич Федоров входит в состав фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Владимирской области. Он представляет Камешковский и Суздальский районы области. Депутат регулярно проводит приемы граждан, за 2019 – 2020 годы им было внесено 28 наказов избирателей. Федоров - один из инициаторов принятия многих законов, в том числе, закона о «детях войны». Участвовал в разработке поправок в бюджет 2021 года, предусматривающих выделение муниципалитетам дополнительных субсидий на ремонт местных дорог.Юрий Матвеевич награжден Орденом Почета. Его заслуги отмечены благодарностями Президента, Правительства, Совета Федерации, Государственной думы РФ, а также другими наградами министерств, ведомств и общественных организаций.