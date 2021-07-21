«За» проголосовали 29 депутатов из 34 присутствовавших на заседании облпарламента.

Накануне 80-летнего юбилея депутату Законодательного Собрания, бывшему вице-губернатору региона Юрию Федорову присвоили звание почётного гражданина Владимирской области. «За» проголосовали 29 депутатов из 34 присутствовавших на заседании облпарламента.Ходатайствовоо присвоении подписали депутаты Суздальского, Камешковского и Кольчугинского, Гороховецкого, Вязниковского Петкушинского, Юрьев-Польского райсоветов, а также профсоюзы, региональный союз строителей и Общественная палата.Комиссия при губернаторе рекомендовала парламентариям поддержать кандидатуру ветерана владимирской политики, что они и сделали.Справочно:Юрий Матвеевич родился 4 декабря 1941 года в городе Кольчугино. Окончил Московскую Заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.Трудовую деятельность начал в 1961 году в средней школе №7 города Кольчугино и до 1973 года работал в комсомольских органах . С 1973 по 1990 год трудился во Владимирском горисполкоме. С 1990 по 1994 год – заместитель начальника арендного проектно-строительного объединения «Владимиргаражстрой», заместитель генерального директора акционерного общества «Владимиргаражстрой». С 1994 по 1996 год работал заведующим орготделом, руководителем аппарата ЗС. С 1996 по декабрь 2006 года – заместитель, первый заместитель губернатора. Сейчас - первый заместитель генерального директора ЗАО «Аникеев Бизнес Инвест».Женат, воспитывает дочь.