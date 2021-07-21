В конце июня в полицию обратилась жительница Вязниковского района. Она сказала, что оставила кошелек в магазине. Когда вернулась за ним, на прилавке его уже не было. В кошельке находились 6 000

В конце июня в полицию обратилась жительница Вязниковского района. Она сказала, что оставила кошелек в магазине. Когда вернулась за ним, на прилавке его уже не было. В кошельке находились 6 000 рублей. В полиции возбудили уголовное дело за кражу. Изучив видео с камер наблюдения, правоохранители задержали подозреваемую. Как сообщает пресс-служба УМВД, женщина забрала кошелек и не