За период наблюдения в области отмечено 1379 летальных случаев.
За период наблюдения в области отмечено 1379 летальных случаев.
По состоянию на 21 июля в медицинских организациях региона действуют 1834 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
87,1 процента из них занято (1597), свободны 237 коек.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 июля лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
38361 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 184 человека.
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