Губернатор Владимирской области направил в Законодательное Собрание обращение с предложением согласовать назначение Германа Елянюшкина на должность своего, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор Владимирской области направил в Законодательное Собрание обращение с предложением согласовать назначение Германа Елянюшкина на должность замгубернатора, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Напомним, что 12 июля Указом главы региона временно исполняющим обязанности заместителя губернатора назначен Герман Елянюшкин – на срок до согласования назначения на должность в порядке, установленном законом Владимирской области, но не превышающий срока полномочий Владимира Сипягина.Герман Вячеславович родился в 1969 году в Сызрани Куйбышевской (ныне – Самарской) области. Имеет два высших образования: окончил Санкт-Петербургскую Высшую пожарно-техническую школу МВД РФ и Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция».Работал на руководящих и государственных должностях во Владикавказе, Санкт-Петербурге, Москве, в Тюменской, Псковской и Московской областях. В последние годы трудовая деятельность Германа Елянюшкина была тесно связана с развитием строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства – именно эти направления ему предстоит курировать и во Владимирской области.А в начале июля с этого постаФото