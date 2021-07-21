За спортивные достижения – бесплатные земельные участки. На заседании профильного комитета ЗакСобрания области по местному самоуправлению депутаты рекомендовали принять закон о

За спортивные достижения – бесплатные земельные участки. На заседании профильного комитета ЗакСобрания области по местному самоуправлению депутаты рекомендовали принять закон о премировании выдающихся спортсменов региона и их тренеров. Идею депутатам предложила администрация города Владимира. Цель – поддержать и удержать спортсменов в регионе. В ЗакСобрании инициативу приняли. Законопроект разработали спикер облпарламента Владимир Киселев и председатель комитета