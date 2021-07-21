Фигурант помог потерпевшему ввести пин-код от новой банковской карты, а спустя несколько дней воспользовался данными, чтобы похитить деньги.

9 июля текущего года в МО МВД России «Муромский» обратился 52-летний местный житель, сообщивший о пропаже с его банковской карты 19 500 рублей. Мужчина пояснил, что получил уведомление о переводе денежных средств на неизвестный ему номер счета, которое он сам не совершал.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили детализацию по банковским картам потерпевшего. В результате по подозрению в причастности к хищению денежных средств был задержан безработный 25-летний житель города Мурома.Установлено, что накануне кражи фигурант помогал потерпевшему ввести пин-код на приобретенную последним банковскую карту. Впоследствии злоумышленник, придя в гости к потерпевшему, взял мобильный телефон и, воспользовавшись пин-кодом, перевел деньги на свой счет.Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении 25-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).