Александровский суд рассмотрит уголовное дело о ложном доносе. Установлено, что сожитель 37-летней женщины пытался оградить ее от злоупотребления алкоголем. Но дама игнорировала просьбы, а

Александровский суд рассмотрит уголовное дело о ложном доносе. Установлено, что сожитель 37-летней женщины пытался оградить ее от злоупотребления алкоголем. Но дама игнорировала просьбы, а когда не нашла заранее купленную бутылку водки – обратилась в полицию. Женщина написала заявление, что сожитель ее спаивал, избивал и насиловал. Даму предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но