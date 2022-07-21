Специалист по недвижимости предложила дополнить льготную дачную ипотеку госпрограммой по строительству одноэтажных домов.

Специалист по недвижимости предложила дополнить льготную дачную ипотеку госпрограммой по строительству одноэтажных домов.В июле 2022 года российские власти предприняли очередной шаг для поддержки населения в условиях экономической неопределенности. Правительство РФ запустило льготную дачную ипотеку на территориях, приравненных к сельским. Теперь потенциальные заемщики могут приобрести недвижимость в СНТ в кредит под 3%.Эксперты отмечают, что спрос на жилье в садоводческих некоммерческих товариществах начал расти в период пандемии коронавируса, когда многие граждане ушли на удаленную работу и самоизоляцию. Некоторые из них решили отдать предпочтение жизни на свежем воздухе еще и для того, чтобы заменить отдых в условиях закрытых границ.Однако у льготной дачной ипотеки есть свои проблемы, уверена специалист по недвижимости Ирина Радченко. В интервью "" она подчеркнула, что в России необходимо запустить масштабную федеральную программу по строительству одноэтажных домов. По словам эксперта, данный государственный проект позволил бы улучшить сектор загородного жилья, повысить комфорт и привлекательность недвижимости.По словам специалиста, сегодня сельские территории не обладают особыми удобствами. Радченко полагает, что при росте цен на дома в СНТ они все же не будут соответствовать необходимому уровню жизни. Она не исключила, что субсидирование может быть направлено в сферу "не особо ликвидного жилья". При этом эксперт поддержала решение о введении льготной ипотеки для дач.