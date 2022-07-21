Причина кроется в моратории на банкротство, который запрещает принудительно взыскивать деньги с неплательщиков.

Энергетики предупредили власти о рисках роста долгов за коммунальные услуги. Причина кроется в моратории на банкротство, который запрещает принудительно взыскивать деньги с неплательщиков.По оценкам поставщиков коммунальных услуг, за последние месяцы платежная дисциплина ухудшилась до уровня пандемийного 2020 года. В связи с этим ресурсоснабжающие компании просят досрочно отменить запрет. В противном случае нехватка средств может повлиять на качество ЖКУ и на подготовку к грядущему отопительному сезону.Напомним, что мораторий установлен из-за санкций и, как следствие, сложностей, возникших в работе большого числа отраслей экономики. Предполагается, что отсрочка по платежам поможет ряду сфер менее болезненно преодолеть появившиеся трудности.Как отмечают во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», снижение по собираемости в первом полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 действительно есть. Кроме того, все исполнительные документы направляются в службу судебных приставов, поскольку взыскание задолженности через банк (напрямую) возможно только после 1 октября в связи с мораторием.«Это затягивает процесс взыскания задолженности, поскольку в ФССП должен быть соблюден определённый процессуальный порядок», - подчеркнули в компании.Временный запрет на банкротство действительно не дает возможности бизнесу работать с должниками. Даже если компаниям удаётся отсудить какие-то суммы у неплательщиков, то банки нередко отказываются списывать средства у нарушителей. Добавим, что предприятия предъявили к должникам за электричество иски на общую сумму порядка 35 млрд рублей. При этом во втором квартале текущего года взыскано около 3 млрд рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.За два последних года размер долгов за услуги ЖКХ в стране вырос на 15% и достиг почти 1,5 трлн рублей.Однако в Минэнерго подчеркнули, что подготовка к осенне-зимнему периоду ведётся в штатном режиме. Рисков для успешного прохождения отопительного сезона нет.