Казанская икона Божией Матери сегодня считается одной из самых значимых икон. В православном календаре с сакральным образом Девы Марии связаны сразу несколько дат. 21 июля 2022 года отмечается церковный праздник Яв­ле­ние ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы во гра­де Ка­за­ни. В народе – Летняя Казанская.

Казанская икона Божией Матери сегодня считается одной из самых значимых икон. В православном календаре с сакральным образом Девы Марии связаны сразу несколько дат. 21 июля 2022 года отмечается церковный праздникЯв­ле­ние ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы во гра­де Ка­за­ни. В народе – "Летняя Казанская".Лик Богоматери признают чудотворным, способным исцелять людей и направлять их на истинный богоугодный путь. Христиане веками поклоняются образу Пресвятой Богородицы и приписывают ему уникальные свойства. Огромное значение имеет сегодня Казанская икона Божией Матери, которую православный календарь превозносит дважды в году — летом и осенью. Церковный праздник 21 июля 2022 года берет начало еще в 16 веке.ИсторияПо преданию, в 1579 году произошло Яв­ле­ние ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы во гра­де Ка­за­ни. Легенда гласит: девятилетней девочке Матроне из этого города приснилась Дева Мария, наказавшая достать ее образ из земли на пепелище. Ребенок рассказал об этом взрослым, но история показалась им выдумкой. Сомнения развеялись, когда Матрона собственноручно выкопала изображение лика Девы Марии на месте пожара. Огонь чудом не тронул священный объект.Отсюда и появилась традиция отмечать 21 июля церковный праздник в честь Богоматери. Сегодня Казанская икона Божией Матери широко распространена в православных святынях, а верующие носят с собой ее миниатюрные копии в надежде защититься от бед.Что нельзя делатьКак и в любой другой день земной жизни, не стоит нарушать заповеди Иисуса Христа, к какой бы вере человек себя не относил. Религия переплетается с общечеловеческими принципами. Наставления сына Пресвятой Богородицы содержат нравственно-этические идеи, без которых невозможно духовное развитие отдельной личности и общества в целом.В церковный праздник 21 июля рекомендовано воздержаться от тяжелого труда, греховных деяний и всего, что может причинить вред живым существам. В молитвах Казанской иконе Божией Матери нельзя просить наказания и возмездия своим недоброжелателям.Обычаи и традицииМногие православные привыкли в этот день посещать церковь или храм, чтобы прийти в гармоничное и богоугодное состояние на службе. Кто-то читает молитвы Пресвятой Богородице дома возле Казанской иконы Божией Матери, а кто-то просто живет, наполняясь состраданием и безусловной любовью к окружающим. Церковный праздник сегодня — уже не настолько весомый повод для посещения религиозных учреждений, как раньше. Верующие понимают, что Бог у каждого в сердце, в душе, и как бы ни были роскошны купола церквей, это всего лишь символические архитектурные декорации.