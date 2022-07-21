Итоги подвели в «Артеке» на первом собрании российского движения детей и молодежи.

Семиклассница из Владимира, , победила во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Финал состоялся 20 июля в международном детском центре «Артек», где Лиза отдыхала вместе с еще восемью школьниками из Владимирской области.Победителями стали 300 учеников 5–7-х классов, из них 88 ребят повторно. Наибольшее число победителей в этой возрастной категории – школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Нижегородской областей. Не осталась без призов и Владимирская область. Все победители международного трека конкурса получат возможность бесплатно пройти обучение в ведущих российских вузах.«На первом этапе у нас проверяли креативность, коммуникативность и знания. Это было онлайн-соревнование, и все, кто набрал там определенное количество баллов, получили возможность отправиться в «Артек». А здесь уже был финал. Кроме возможности учиться, мы все еще отправимся в путешествие по России на поезде из Санкт-Петербурга до Владимвостока, поезд будет останавливать в крупных городах, где на него можно будет подсесть. Обратно мы полетим на самолете», - поделилась победительница из Владимира Лиза Чудакова.Во время финала конкурса прошло и первое собрание российского движения детей и молодежи. Закон о его создании подписал Владимир Путин. Устав организации утвердили руководители и представители крупнейших детских общественных движений федерального и регионального уровней, федеральных органов и исполнительной власти, а также представители администрации президента РФ.Участие в движении будет строго добровольным. Независимо от возраста, ребёнок сам должен принять решение: интересно ему это или нет. Новое движение поможет школьникам выбрать сферу своих интересов, а также определиться с будущей профессией. Также движение станет платформой для реализации научных, творческих, бизнес-проектов школьников.«На мой взгляд, эта инициатива позволит выстроить систему работы со школьниками разных возрастов, объединить ресурсы и инфраструктуру для самореализации каждого ребенка. Наша задача – работать не только с лидерами, работать со всеми ребятами. Всем нашим ребятам хочу пожелать смело идти к своим самым амбициозным целям и помнить, что Россия – страна возможностей!», - поделилась заместитель директора департамента образования Владимирской области Елена Янина.