45-летнего жительницу Владимира обвиняют в убийстве сожителя. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Владимирской области. По данным следствия, 1 февраля сожители выпивали, пока

45-летнего жительницу Владимира обвиняют в убийстве сожителя. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Владимирской области. По данным следствия, 1 февраля сожители выпивали, пока между ними не вспыхнул конфликт. Разозлившись, женщина схватила нож и ударила им в грудь возлюбленного. От полученного ранения 38-летний мужчина скончался на месте. По ходатайству следователя СК РФ