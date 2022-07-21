На пересечении улиц Брюсова и 3-го Интернационала валяются использованные шприцы, салфетки, бинты, коробки от медикаментов.

В Коврове нашли незаконную свалку медицинских отходов. На пересечении улиц Брюсова и 3-го Интернационала валяются использованные шприцы, салфетки, бинты и коробки от медикаментов.Снимки местные жители. На помойке также обнаружены куски кожи, по всей видимости, принадлежащие животному. Предположительно, отходы выбросила ветеринарная клиника.Напомним, что подобные свалки появляются в регионе с завидным постоянством. Как тут не вспомнить в Ковровском районе и варварскую трупов баранов под Александровом.