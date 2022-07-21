Ранее его приговорили к 20 годам колонии.

В Камешковском районе , осужденный за педофилию, похищение ребенка и другие преступления сексуального характера, пытается обжаловать приговор. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского облсуда.За свои деяния 1 июля он осужден к 19 годам и 11 месяцам колонии. Через 10 дней от злоумышленника и его защитника поступили апелляционные жалобы. Адвокат преступника С.М. Стоногина просит снизить наказание до минимально возможного, ссылаясь на суровость приговора. До 8 августа сторонам предоставлено время для подачи возражений.Напомним, что осенью 2020 года мужчина похитил 7-летнего ребёнка. Через полтора месяца школьника освободили. При обысках оперативники нашли у Копылова доказательства в совершении десятков других преступлений. В результате подозреваемый в 62 эпизодах, среди которых 21 факт педофилии. Среди его - изнасилование малолетних, использование детей для изготовления порнографии.