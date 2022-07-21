Старший наследник звезды обосновался за границей и выбрал для себя креативный образ.

Старший наследник звезды обосновался за границей и выбрал для себя креативный образ.Эвелина Бледанс – мама двоих сыновей. Знаменитость часто рассказывает поклонникам о младшем отпрыске Семене и посвящает ему каждую свободную минутку. Совсем иначе дела обстоят с ее старшим наследником. Какое-то время он даже отказывался общаться со знаменитой мамой.Старшего наследника, Николая, артистка родила во втором браке в 1994 году. Отцом мальчика стал бизнесмен Дмитрий, фамилию которого звезда не афиширует. Когда ребенок появился на свет, молодая и амбициозная Бледанс не стала задерживаться в декрете. Знаменитость вернулась к съемкам уже спустя месяц и почти не находила времени на воспитание сына. Растили мальчика в основном родственники.Детство Коли было насыщенным. Он ходил в школу углубленным изучением иностранных языков, часто бывал в образовательных лагерях и много путешествовал по миру вместе с отцом. Какое-то время мальчик рос очень послушным, но все изменилось в подростковом возрасте, когда тот всерьез увлекся компьютерными играми. Чтобы вернуть сына в реальность, родителям пришлось отправить его учиться в Швейцарию.Пока наследник был в престижном колледже, семья распалась. Отношения Бледанс с мужем и без того давно охладели, а с отъездом сына они отдалились друг от друга окончательно. Вскоре после развода супруг звезды перебрался в Израиль. Николай, окончив колледж, тоже сбежал к отцу за границу. Меж тем его отношения с матерью заметно охладели.В какой-то момент юноша перестал выходить на связь с родительницей. Николай целый год не отвечал на ее звонки и сообщения, а на появление младшего брата отреагировал очень холодно. Эвелина не понимала, почему сын отказался с ней общаться, и мучилась из-за его равнодушия. Все изменилось, когда молодого человека призвали в израильскую армию.Узнав, что сына забирают на службу, артистка приехала на присягу и смогла с ним помириться. После воссоединения отношения между родственниками потеплели. Знаменитая мама и наследник встречаются не так часто, как хотелось бы, но находят время поддерживать общение на расстоянии. К тому же, Николай познакомился и поладил с младшим братом Семеном.Недавно старшему отпрыску Бледанс исполнилось 28 лет. Артистка делилась, что молодой человек увлекается музыкой и не стремится к публичности. Звезда нечасто показывает наследника, но редких снимков хватает, чтобы заметить его необычный образ. После возвращения из армии Николай выстриг ирокез, покрасил волосы в зеленый цвет и добавил ярких вещей в гардероб, превратившись в панка. Эвелина не раз признавалась, что с нетерпением ждет от взрослого сына внуков.