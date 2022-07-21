Штраф за незаконную утилизацию туш может достигать 700 тысяч рублей.

После жителей деревни Мостищево Россельхознадзор направил информацию в местную администрацию для принятия мер к утилизации биологических отходов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Чиновники из Краснопламенского сельского поселения сожгли трупы, а территорию, на которой гнили останки, обработали обеззаразили.«В целях исследования на наличие патогенных организмов сведения были переданы во Владимирскую областную станцию по борьбе с болезнями животных для отбора проб. Образцы направлены на исследования», - подчеркнули в Россельхознадзоре.Для установления виновных направлен запрос в УМВД по Владимирской области. Штраф за незаконную утилизацию туш может достигать 700 тысяч рублей.Напомним, что полторы недели назад в Александровском районе свалка с десятками трупов баранов, разлагающихся на открытом воздухе.