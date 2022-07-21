24 июля в Загородном парке в 12.00 состоится татаро-башкирский народный праздник «Владимирский Сабантуй – 2022». В этом году на праздник приедут гости из Республики Татарстан. Более 10 человек

24 июля в Загородном парке в 12.00 состоится татаро-башкирский народный праздник «Владимирский Сабантуй – 2022». В этом году на праздник приедут гости из Республики Татарстан. Более 10 человек – мастера искусств, которые подготовили большой концерт. В программу праздника включены народная борьба на поясах и поднятие гирь. Кроме того, гости смогут попробовать взобраться на 15-метровый столб,