Шесть жителей региона, заранее записавшиеся на личный прием, рассказали о своих проблемных ситуациях полковнику полиции Петру Бузину и председателю Совета Татьяне Сидоровой.

20 июля в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета при Управлении МВД России по Владимирской области Татьяна Сидорова приняла участие в личном приеме граждан временно исполняющим обязанности начальника регионального УМВД полковником полиции Петром Бузиным.Личный прием граждан руководящим составом и уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел возобновлен с 11 июля 2022 года.Шесть жителей региона, заранее записавшиеся на личный прием, рассказали о своих проблемных ситуациях врио руководителя регионального Управления МВД России и председателю Общественного совета.На ряд устных обращений, содержание которых относится к компетенции органов внутренних дел, граждане получили ответы непосредственно в ходе приема. По вопросам, требующим проведения проверок, Петр Александрович дал конкретные поручения руководителям подразделений по линиям их ответственности.Татьяна Сидорова отметила корректность и вежливость руководителя и должностных лиц при общении с гражданами, а также серьезное внимание к проблемам заявителей и отсутствие формального подхода к их решению. Проведение подобных мероприятий, по мнению председателя Совета, позволяет укрепить доверие граждан к органам внутренних дел, а прямое общение представителей общественности с населением – получить объективную информацию от людей и напрямую оказать содействие тем, кто обратился за помощью.