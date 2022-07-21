Президент США Джо Байден рассказал о своем заболевании раком.

Президент США Джо Байден рассказал о своем заболевании раком.Столь откровенное признание он сделал в ходе выступления в штате Массачусетс. Лидер Америки заявил, что в этом виновата плохая экология, пишет . Байден заявил, что в Делавэре, неподалеку от которого он провел детство, было так много нефтеперерабатывающих заводов, что во время холодов водители были вынуждены "смывать нефтяные пятна" со стекол. Его слова приводит ."Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, — рак", – признался американский президент. Как отмечает , многие не поверили в слова политика, предположив, что он снова оговорился. Но, как оказалось, перед вступлением в должность Байден прошел курс лечения от рака кожи. Видео с интервью приводит .