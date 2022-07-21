Участники программы реновации в 2022 году начали переселяться в 36 новостроек в 10 административных округах Москвы. В квартиры большей площади переехали уже 18 тысяч человек.

Участники программы реновации в 2022 году начали переселяться в 36 новостроек в 10 административных округах Москвы. В квартиры большей площади переехали уже 18 тысяч человек.По темпам переселения лидируют Юго-Восточный, Северо-Восточный и Южный округа, сообщил министра правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.На юго-востоке в семь новых домов заселяются 2,2 тысячи человек. В общей сложности 4,6 тысячи горожан переезжают на юге и северо-востоке, уточнил чиновник.В рамках реновации с начала года управление Росреестра по Москве поставило на учет 41 дом общей площадью около 860 тысяч квадратных метров. Постановка на кадастровый учет занимает в среднем от двух до трех дней.Москвичам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой и планировкой. Площадь нового жилья в среднем на 30% больше старого.В квартирах установлена вся необходимая сантехника, современные стеклопакеты, электрическая плита. Делать ремонт переселенцам не нужно, достаточно перевезти вещи.Новые дома строятся в максимально возможной близости от старых. Переселенцы остаются жить в своем районе, продолжают пользоваться теми же поликлиниками, школами и детскими садами, остановками общественного транспорта и станциями метро, магазинами, спортивными центрами и местами отдыха.Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включено 5175 ветхих домов. Сейчас происходит переселение в рамках первой волны. Программа завершится в 2032 году.