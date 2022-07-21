Теперь в память об офицере на здании появится мемориальная доска.

В Судогодском районе сельской школе присвоили имя погибшего на Украине Алексея Курганова. Об этом рассказали коллеги из газеты «Судогда и судогодцы».Постановление о переименовании учреждения подписал глава района Александр Смирнов. Теперь в память об офицере на здании появится мемориальная доска.Напомним, что гвардии капитан сложил свою голову в самом начале боевых действий на Донбассе. Посмертно он звание Героя России.Ранее во Владимире школе №9 присвоили имя генерал-полковника Романа Кутузова, также погибшего в СВО.