Регион получил субсидию Фонда кино по программе обновления кинотеатров.

В Балакирево откроется новый кинозал. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Регион получил субсидию Фонда кино по программе обновления кинотеатров. Власти закупят экран, проектор и звуковое оборудование.«Он в ДК «Юность» откроется до конца 2022 года. Новогодние премьеры жители смогут увидеть в современных комфортных условиях», - заверили в Белом доме.Напомним, что благодаря федеральному проекту во Владимирской области работают уже 15 модернизированных кинозалов.