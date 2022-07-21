Потерпевшие оплачивали тур, используя наличные деньги, которые злоумышленник похищал. Позже, когда подходила дата отъезда, граждане не могли с ним связаться...

«Сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы задержали мужчину по подозрению в крупном мошенничестве в сфере туризма.Установлено, что в туристическую компанию, расположенную на улице Садовая-Кудринская, обратились двое граждан для покупки тура в Карелию. В офисе фирмы работник заключил с ними договоры на сумму 207 тысяч рублей, однако услуги оказаны не были. Когда пострадавшие поняли, что их обманули, они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину на улице Литвина Седого.В ходе следствия установлено, что злоумышленник заключал договоры о реализации путевок, заведомо зная, что его условия исполняться не будут. Потерпевшие оплачивали тур, используя наличные деньги, которые он похищал. Позже, когда подходила дата отъезда, граждане не могли с ним связаться.По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению ряда аналогичных преступлений в отношении более 20 граждан, обратившихся в полицию с подобными заявлениями. Ущерб, причиненный клиентам, составляет более 1,8 млн рублей.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности задержанного, а также установление и задержание его соучастников», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.. Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60