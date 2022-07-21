Компания молодых людей произвела несколько выстрелов в воздух, после чего они сели в автомобиль и уехали...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Строгино, УВД по СЗАО и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в хулиганских действиях», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе ночью на Одинцовской улице. Как было установлено прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, компания молодых людей произвела несколько выстрелов в воздух, после чего они сели в автомобиль и уехали. По данному адресу были изъяты гильзы от автомата Калашникова, которые, как выяснилось по результатам экспертизы, являются светозвуковыми.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Твардовского задержали троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 27 до 29 лет. У одного из них при личном досмотре был обнаружен и изъят предмет, похожий на охолощенный автомат Калашникова, который направлен на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Строгино по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56