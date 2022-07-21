Участок трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля станет четырехполосным. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Росавтодора. Помимо расширения проезжей части, на дороге

Участок трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля станет четырехполосным. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Росавтодора. Помимо расширения проезжей части, на дороге предусмотрена установка освещения и разделительного ограждения. На трассе также организуют примыкания и пешеходные переходы, соответствующие требованиям. Деньги на работы выделены из федерального бюджета. Сроки работы будут определены после получения положительного