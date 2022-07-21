Начата разработка проекта капремонта автомагистрали.

Участок трассы Р-132 от Владимира до Суздаля расширят до четырёх полос. Об этом рассказали в Росавтодоре.По заказу госкомпании начата разработка проекта капремонта автомагистрали. В него войдёт установка освещения и ограждения, обустройство одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами. Планируется обновить остановки и пешеходные переходы.Сроки работ будут ясны после положительного заключения госэкспертизы. Деньги на выполнение работ выделят из федерального бюджета.