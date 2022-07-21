Полицейские пообщались с детьми на тему дорожной безопасности, рассказали о своей службе и продемонстрировали ребятам возможности автомобиля ДПС.

В рамках проведения профилактических мероприятий «Безопасное лето» и «Подросток» инспекторы ГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району приехали к ребятам, которые проводят летние каникулы в школьных и загородных оздоровительных лагерях города Гороховца и района.Госавтоинспекторы пообщались с детьми на тему соблюдения дорожной безопасности, рассказали о том, как важно уважать друг друга на дороге, будь ты пешеход или водитель. Полицейские проинформировали подростков о правилах поведения во дворах и вблизи проезжей части, правилах перехода по нерегулируемому и регулируемому пешеходным переходам, а также напомнили о том, как важно носить в темное время фликеры.Выслушав полезную информацию, ребята попросили дорожных полицейских показать им патрульный автомобиль и различные технические средства и приборы, которые ежедневно используют госавтоинспекторы. Подростки не упустили возможность примерить каску и бронежилет, взять в руки полосатый жезл.Отдыхающие поблагодарили сотрудников ГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району за мероприятие. Полицейские, в свою очередь, пожелали юным участникам дорожного движения провести каникулы весело и интересно, а главное – безопасно.