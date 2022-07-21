Ребятам предоставлены благоустроенные однокомнатные квартиры.

В Гусь-Хрустальном районе прокуратура отсудила у администрации жилье для четверых детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.История классическая - подросткам исполнилось 18 лет, но чиновники не спешили предоставить им полагающиеся квадратные метры. Ребята пожаловались на бездействие властей. Прокурор подал иск в суд, который удовлетворил его требования.«Решение исполнено. Сиротам предоставлены благоустроенные однокомнатные квартиры», - резюмировали в прокуратуре.