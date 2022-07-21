За первое полугодие в регионе произведено более 20 тысяч тонн мяса.

Во Владимирской области восстанавливают свиноводство. Об этом рассказали в департаменте сельского хозяйства.За первое полугодие в регионе произведено более 20 тысяч тонн мяса (111% от прошлогодних показателей). Наибольшую долю занимает птица – почти 56%, говядина – около 44%.«Разрабатываются мероприятия по увеличению объёмов производства. Основная ставка делается на свиноводство. Начались восстановительные работы на одном из трёх остановленных ранее свинокомплексов. Первое поголовье животных должны завезти в третьем квартале», – рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Продолжается реконструкция «Птицефабрики «Центральная», которую приспособят под содержание утки. В текущем году планируется произвести уже 9 тысяч тонн.