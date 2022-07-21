По результатам проверки прокурор обратился в суд. Иск о взыскании денег и компенсации морального вреда удовлетворён в полном объёме.

В Киржаче больного сахарным диабетом ребенка не обеспечили льготными медицинскими изделиями. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В ведомство обратились родители девочки, которая наблюдается в Киржачской районной больнице с диагнозом сахарный диабет первого типа в фазе декомпенсации. В 2013 году ребёнок переведён на помповую инсулинотерапию. По заключению эндокринолога юной пациентке требуются: инфузный набор, сенсоры, тест-полоски. Однако в феврале текущего года медицинские изделия выдавались не в полном объёме. Семья вынуждена была приобретать их за свой счёт.По результатам проверки прокурор обратился в суд. Иск о взыскании денег и компенсации морального вреда удовлетворён в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу.