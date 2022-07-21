В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он добровольно возместил часть причиненного ущерба...

«Сотрудниками УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он обвиняется в дистанционной краже денег, собранных для лечения трехлетней девочки.Предварительно установлено, что проводившая благотворительный сбор женщина-медик организовала интернет-трансляцию, в ходе которой не только продиктовала реквизиты своей банковской карты, но и случайно показала код доступа к мобильному банку. Злоумышленник воспользовался ее личным кабинетом в мобильном приложении и перевел с карты все собранные деньги – 560 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в столичном аэропорту во время очередного прибытия в Россию.Следователем СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он добровольно возместил часть причиненного ущерба», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.