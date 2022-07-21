В Мытищинском районе Московской области произошло жуткое нападение дикого животного на двухлетнюю малышку.

В Мытищинском районе Московской области произошло жуткое нападение дикого животного на двухлетнюю малышку.В Сети опубликовано жуткое видео с кадрами нападения обезьяны на девочку. Все случилось в деревне Терпигорьево, когда дети гуляли во дворе частного дома.Неожиданно рядом появилась обезьяна и напала на ребенка. Все остальные в ужасе бросились врассыпную. Ребенка еле вырвали из лап хищника очевидцы.Пострадавшую малышку экстренно госпитализировала скорая. Врачи диагностировали у нее большую кровопотерю."Все произошло сегодня. Обезьяна напала на ребенка. Убежала из домашнего зоопарка частного дома, находящегося в деревне Терпигорьево. Предположительно, зоопарк принадлежит одному из адвокатов, живущему в этом поселке", — сообщил в беседе с "Дни.ру" источник.сообщил в беседе с "Дни.ру" источник."Эта мартышка сегодня напала на женщину, которая шла выбрасывать мусор на помойку. Но женщине повезло. Обошлось без травм", – добавил он.Сейчас на месте происшествия работает полиция, опрашивают детей.