Животное пострадало из-за любви к сладкому.

Животное пострадало из-за любви к сладкому.В Красноярском крае уже второй день проходит спецоперация по спасению белого медведя. В пасти у зверя застряла консервная банка. Сибиряки даже сняли на видео косолапого, который от отчаяния сам пришел к людям за помощь.Как отмечает портал "", чрезвычайное происшествие произошло в поселке Диксон. Медведь фактически поплатился из-за любви к сладкому. Он не смог самостоятельно избавиться от банки из-под сгущенки.По данным , местные жители не стали самостоятельно лезть в пасть к дикому зверю и пригласили специалистов из Московского зоопарка, которые и должны избавить медведя от металлической банки.Ситуация находится под контролем главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Она подчеркнула, что ветеринары из Москвы получили разрешение для проведения спасательных работы. Специалисты намерены сначала обездвижить зверя, а уже потом удалить банку. Об этом сообщает телеканал "".