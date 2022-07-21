В Суздале приняли 21-ый фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». В нашем регионе он проходит в пятый раз. В город-музей прибыли семнадцать тепловых аэростатов. Площадкой для

В Суздале приняли 21-ый фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». В нашем регионе он проходит в пятый раз. В город-музей прибыли семнадцать тепловых аэростатов. Площадкой для подъемов стал Ильинский луг, в пойме Каменки. Здесь собрались люди из разных уголков России. Среди них воздухоплаватели из Калужской, Московской, Самарской, Ярославской областей, Чувашии и Ставропольского края. Елена прилетела из