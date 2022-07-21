Уже завтра участники мероприятия отправятся в Переславль-Залесский, где пробудут до воскресенья.

Александр Авдеев стал гостем XXI воздухоплавания «Золотое кольцо России», который стартовал в Суздале 20 июля. Он пообщался с его организаторами и участниками.«Фестиваль дарит захватывающие, искренние эмоции и хорошее настроение. Уверен, он будет только разрастаться и приносить много радости местным жителям и дорогим гостям. Мы охотно поддерживаем любые инициативы, которые позитивно влияют на развитие туристической отрасли», – отметил врио губернатора.Напомним, что в Суздале запустят 17 аэростатов из Калужской, Московской, Самарской, Ярославской областей, Чувашии и Ставропольского края. Воздушные шары стартуют с Ильинского луга в пойме реки Каменка. Уже завтра участники мероприятия отправятся в Переславль-Залесский, где пробудут до воскресенья.Добавим, что специально к яркому событию Почта России выпустила эксклюзивную открытку.