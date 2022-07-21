Неравнодушное отношение сотрудников банка и торговых предприятий позволило пенсионерам сохранить свои сбережения, которые они готовы были перевести аферистам.

Сотрудники полиции и представители городской администрации поощрили работников финансово-кредитных учреждений и торговых предприятий, благодаря активной гражданской позиции и непосредственному участию которых были предотвращены факты мошенничества в отношении пожилых жителей областного центра. Мероприятие состоялось сегодня, 21 июля, в Управлении МВД России по городу Владимиру.Начальник городского УМВД Илья Исаченко отметил, что только за первое полугодие 2022 года жители города Владимира отдали мошенникам больше 40 миллионов рублей. Чаще всего, уточнил полковник полиции, жертвами аферистов становятся люди пожилого возраста, которые хуже ориентируются в мире новых технологий и привыкли безоговорочно доверять всем, кто произносит слова «социальная служба» или «полиция», просит помощи или сообщает о возникших проблемах у детей и внуков.Для профилактики таких преступлений полицейские, представители администрации и общественники проводят активную работу. Это рейдовые мероприятия в торговых точках, финансово – кредитных организациях, разъяснительная работа с коллективами образовательных учреждений и предприятий. А также ежедневные обходы жилого сектора и личные профилактические беседы с населением.И такая работа дает положительный результат. В июне и июле текущего года благодаря работникам ряда финансовых учреждений и сетевых магазинов, их принципиальному отношению к существующей проблеме мошенничества, удалось предотвратить несколько фактов хищения у пожилых жителей города Владимира денежных средств в общей сумме более 7 миллионов рублей.Руководство городской полиции и заместитель начальника управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией мэрии Александр Никифоров поощрили сотрудников банковского сектора и крупных торговых сетей Андрея Субочева, Марию Лукину, Аллу Шмуклер, Артема Алабова, Владислава Трофименко, Татьяну Виноградову и Елену Алёшину благодарностями начальника Управления МВД России по городу Владимиру и ценными подарками от городской администрации.Своевременная реакция неравнодушных граждан позволила пенсионерам сохранить свои сбережения, которые они, выполняя требования аферистов, готовы были перевести на указанные счета.