Полиция областного центра и мэрия наградила сотрудников банков и салонов сотовой связи за помощь в борьбе с аферистами.

Жителям Владимира помогли спасти от мошенников 7 млн рублей. Полиция областного центра и мэрия наградила сотрудников банков и салонов сотовой связи за помощь в борьбе с аферистами.В пресс-службе горадминистрации привели несколько случаев, когда деньги не достались преступникам. Так, 30 июня начальник офиса мобильной связи заблокировал попытку перевода 500 тысяч рублей. В этот же день директор отделения банка остановила транзакцию на 300 тысяч. Спустя неделю сотрудница банка сохранила клиенту 305 тысяч рублей, а 8 июля менеджер салона связи не дал мошенникам завладеть 250 тысячами рублей.Увидев странные переводы, представители организаций звонили людям и оповещали полицию, которая убеждала отказаться от сомнительных сделок.