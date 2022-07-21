Общее число преступлений снизилось более чем на 2,5 процента, а количество раскрытых дел составило почти 65 процентов. Об этом рассказали в областной прокуратуре. Там подвели

Общее число преступлений снизилось более чем на 2,5 процента, а количество раскрытых дел составило почти 65 процентов. Об этом рассказали в областной прокуратуре. Там подвели предварительные итоги работы регионального надзорного ведомства за первое полугодие 2022 года. Среди обсуждаемых тем – обеспечение населения льготными лекарствами. После вмешательства прокуратуры региона, число отсроченных рецептов для льготников за полгода