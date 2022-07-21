Три человека пострадали в аварии с участием отечественной легковушки и фуры на Пекинке вечером 20 июля. Очевидцы заявляют, что водитель ВАЗа был пьян. Авария произошла около 22:25 на 2 км М-7

Три человека пострадали в аварии с участием отечественной легковушки и фуры на Пекинке вечером 20 июля. Очевидцы заявляют, что водитель ВАЗа был пьян. Авария произошла около 22:25 на 2 км М-7 «Волга», западный подъезд Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации ГИБДД по городу Владимиру, 27-летний водитель ВАЗ 2111 врезался в фуру, двигавшуюся в попутном направлении,