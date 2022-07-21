Происшествия произошли с разницей в 40 минут.

Вечером 20 июля в двух ДТП на Пекинке пострадали шесть человек. Происшествия произошли с разницей в 40 минут.Как сообщили в полиции, около 21.50 у поворота на бульвар художника Иванова 38-летний водитель «Мерседеса» при перестроении по полосам не пропустил автобус. В результате столкновения машин три пассажира последней получили травмы.Менее чем через час на Огуречной горе ВАЗ-2111 врезался в грузовик. По итогу аварии пострадал водитель отечественного авто и две его 21-летние спутницы. Все госпитализированы в больницу с травами различной степени тяжести.