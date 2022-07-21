В лидерах: Гусь-Хрустальный район и Владимир.

Роспотребнадзор опубликовал данные токсикологического мониторинга в 2022 году. Информация предоставлена из лечебных учреждений и ГБУЗ особого типа «Бюро судебно-медицинской экспертизы».В первом полугодии во Владимирской области наблюдалось снижение уровня острых отравлений спиртным. Всего выявлено 129 случаев (160 в 2021 году). Количество летальных исходов снизилось на 25,2%.У мужчин отравления регистрируются в 5,5 раз чаще, чем у женщин. В 89 случаях причиной острого алкогольного отравления явился этиловый спирт. Кроме того, от употребления суррогатов пострадали 32 человека, метанола (3), 2-пропанола (2).В лидерах: Гусь-Хрустальный район (44 случая, 11 из них со смертельным исходом) и Владимир (31, 21 - летальный).Основной причиной отравлений является употребление как пищевой, так и непищевой этанолсодержащей продукции.