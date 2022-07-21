В прокуратуре региона подвели итоги работы за первое полугодие.
В прокуратуре Владимирской области подвели итоги работы за первое полугодие. Результатами поделились в пресс-службе ведомства.
Прокурор Владислав Малкин доложил, что его подчинёнными выявлено 25 тысяч нарушений федерального законодательства. Проведены масштабные проверки, связанные с восстановлением прав обманутых дольщиков, обеспечено надзорное сопровождение выполнения нацпроектов. На постоянном контроле ведомства медицинская тема. В суды направлено более 300 исков об обеспечении пациентов лекарствами, а также о взыскании затраченных на покупку медикаментов средств на сумму свыше 9 млн рублей.
«Мерами прокурорского реагирования погашены долги перед предпринимателями на сумму более 56 млн рублей. Ведётся работа по выплате долгов по зарплате. В приоритете остаются вопросы охраны окружающей среды», - добавил Владислав Александрович.
В 33-ем регионе отмечается снижение тяжких и особо тяжких преступлений. При этом выявлено более 8000 случаев незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с невыполнением необходимого комплекса доследственных мероприятий отменено 8043 таких решений. По итогам дополнительных проверок возбуждено 1031 уголовное дело.
В сфере коррупции выявлено 1728 нарушений.
«Правоохранительными органами на треть больше пресечено преступлений коррупционной направленности. Положительная динамика отмечается также в установлении фактов взяточничества», - добавил он.
Всего за шесть месяцев с участием гособвинителей судами рассмотрено 2926 уголовных дел в отношении 3118 лиц.