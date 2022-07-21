В прокуратуре региона подвели итоги работы за первое полугодие.

В прокуратуре Владимирской области подвели итоги работы за первое полугодие. Результатами поделились в пресс-службе ведомства.Прокурор Владислав Малкин доложил, что его подчинёнными выявлено 25 тысяч нарушений федерального законодательства. Проведены масштабные проверки, связанные с восстановлением прав обманутых дольщиков, обеспечено надзорное сопровождение выполнения нацпроектов. На постоянном контроле ведомства медицинская тема. В суды направлено более 300 исков об обеспечении пациентов лекарствами, а также о взыскании затраченных на покупку медикаментов средств на сумму свыше 9 млн рублей.«Мерами прокурорского реагирования погашены долги перед предпринимателями на сумму более 56 млн рублей. Ведётся работа по выплате долгов по зарплате. В приоритете остаются вопросы охраны окружающей среды», - добавил Владислав Александрович.В 33-ем регионе отмечается снижение тяжких и особо тяжких преступлений. При этом выявлено более 8000 случаев незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с невыполнением необходимого комплекса доследственных мероприятий отменено 8043 таких решений. По итогам дополнительных проверок возбуждено 1031 уголовное дело.В сфере коррупции выявлено 1728 нарушений.«Правоохранительными органами на треть больше пресечено преступлений коррупционной направленности. Положительная динамика отмечается также в установлении фактов взяточничества», - добавил он.Всего за шесть месяцев с участием гособвинителей судами рассмотрено 2926 уголовных дел в отношении 3118 лиц.