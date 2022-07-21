Владимирские полицейские вместе с сотрудниками регионального МЧС России провели рейд в областном центре.

Во Владимирской области продолжается проведение межведомственных профилактических противопожарных мероприятий.По информации органов дознания МЧС России с начала года во Владимире зафиксировано 86 пожаров в жилом секторе, из которых 61 произошел в многоквартирных жилых домах. В результате этих пожаров 5 человек погибли, еще 4 были травмированы.В профилактических целях владимирские участковые уполномоченные полиции вместе с сотрудниками регионального МЧС России регулярно проводят противопожарные рейды.21 июля целью такого рейда стали многоквартирные жилые дома в областном центре. Сотрудники МЧС и полиции обследовали места общего пользования на предмет выявления нарушений требований пожарной безопасности, а также еще раз напомнили гражданам о необходимости осторожного обращения с открытым огнем и электрооборудованием. Особое внимание при это было уделено гражданам, состоящим на профилактических учетах.Участковым уполномоченным полиции дополнительно проведены профилактические беседы с жильцами по предотвращению совершения противоправных деяний, таких, например, как кражи велосипедов, хранящихся в подъездах многоквартирных домов. Велосипеды при таком хранении не только зачастую становятся объектом преступных посягательств, но и могут стать серьезным препятствием при необходимости экстренной эвакуации людей в случае пожара.Профилактические рейды проводятся во всех районах Владимирской области.