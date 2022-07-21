Продолжение боевых действий на Украине нужно президенту США Джо Байдену для сохранения власти. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Продолжение боевых действий на Украине нужно президенту США Джо Байдену для сохранения власти. Об этом в своем написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Осенью 2022 года состоятся промежуточные выборы в конгресс США. Байдену важно сохранить в законодательном органе большинство своих сторонников, в противном случае ему могут объявить импичмент, объяснил спикер.Украина играет важную роль в грядущих выборах, отметил Володин. Он напомнил, что в должности вице-президента США Байден активно участвовал в украинской политической жизни, был сторонником Майдана и поддержал государственный переворот.Глава Белого дома намерен вести боевые действия до последнего украинца, он сделал все, чтобы не допустить мира в Донбассе, добавил спикер."Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет", – подчеркнул политик.По словам Володина, президент США цепляется за власть и ввергает мир в вооруженный конфликт и экономический кризис. Спикер обратил внимание, что инфляция в Соединенных Штатах бьет рекорды, а в Евросоюзе зафиксирован максимальный рост цен за весь период наблюдения.Что качается Украины, то она потеряла суверенитет и находится на грани распада, констатировал Володин. "Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?" – заключил спикер.Ранее Володин о намерении Соединенных Штатов использовать Украину для ослабления России.